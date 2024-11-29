Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями

Правительственные силы Сирии заявляют, что восстановили контроль над позициями, которые занимали повстанцы в Идлибе и окраинах Алеппо.

Правительственные силы Сирии заявляют, что восстановили контроль над позициями, которые занимали повстанцы в Идлибе и на окраинах Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

“Наши силы продолжают отражать крупное наступление вооруженных группировок”, - заявили в сирийской армии, добавив, что ей “удалось вернуть контроль над определенными позициями”.

В то же время телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные сирийских государственных СМИ, сообщает, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате атаки сирийских повстанцев на Алеппо. По информации, одновременно повстанцы усилили наступление на позиции, контролируемые правительственными силами, на северо-западе Сирии.

18:23

Сирийские повстанцы вошли во второй по величине город Сирии Алеппо, взорвав два автомобиля с бомбами, и вступили в столкновения с правительственными войсками на западной окраине города.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Отмечается, что силы сирийской оппозиции вошли в город впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате длительных боевых действий.

По информации, несколько кварталов на западе города, таких как Халаб Джедид, Хамдания, Аль-Фуркан, Новый Алеппо, Салах-ад-Дин уже находятся под контролем оппозиции.