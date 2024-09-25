Силы ПВО ЦАХАЛ сбили ракету, запущенную по штабу "Моссада"

Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили ракету, которую "Хезболлах" запустила по штаб-квартире разведывательной службы "Моссад".

Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили ракету, которую "Хезболлах" запустила по штаб-квартире разведывательной службы "Моссад".

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"После сигналов воздушной тревоги в районе Тель-Авива и Нетании запущенная с территории Ливана ракета класса "земля-земля" была сбита силами ПВО ЦАХАЛ", - сказано в сообщении армии.

В "Хезболлех" взяли ответственность за атаку, подтвердив, что целью ракеты Qader 1 был именно штаб "Моссада". В группировке заявили, что атака стала ответом на взрывы пейджеров и раций в Ливане на прошлой неделе, а также убийство нескольких командующих.