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Силы ПВО ЦАХАЛ сбили ракету, запущенную по штабу "Моссада"

Силы ПВО ЦАХАЛ сбили ракету, запущенную по штабу "Моссада" Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили ракету, которую "Хезболлах" запустила по штаб-квартире разведывательной службы "Моссад".
Другие страны
25 сентября 2024 г. 13:54
Силы ПВО ЦАХАЛ сбили ракету, запущенную по штабу Моссада

Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили ракету, которую "Хезболлах" запустила по штаб-квартире разведывательной службы "Моссад".

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"После сигналов воздушной тревоги в районе Тель-Авива и Нетании запущенная с территории Ливана ракета класса "земля-земля" была сбита силами ПВО ЦАХАЛ", - сказано в сообщении армии.

В "Хезболлех" взяли ответственность за атаку, подтвердив, что целью ракеты Qader 1 был именно штаб "Моссада". В группировке заявили, что атака стала ответом на взрывы пейджеров и раций в Ливане на прошлой неделе, а также убийство нескольких командующих.

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