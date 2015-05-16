Силы ИГ понесли серьезные потери в результате атаки сирийской армии

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В результате действий сирийской армии боевики "Исламского государства" понесли большие потери, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Авиаудары наносились в провинции Дараа, рядом с иорданской границей, в районе города Насиб.

Сообщается об уничтожении живой силы и техники террористов.

Бои шли также в южной провинции Кунейтра, провинции Хомс, провинции Идлиб и в районе города Алеппо.

В результате авиаударов сирийской армии ликвидированы десятки боевиков и уничтожено более 15 внедорожников с пулеметами в районе города Пальмира, отметил военный источник.