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    Силы ИГ понесли серьезные потери в результате атаки сирийской армии

    Сообщается об уничтожении живой силы и техники террористов

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В результате действий сирийской армии боевики "Исламского государства" понесли большие потери, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Авиаудары наносились в провинции Дараа, рядом с иорданской границей, в районе города Насиб.

    Сообщается об уничтожении живой силы и техники террористов.

    Бои шли также в южной провинции Кунейтра, провинции Хомс, провинции Идлиб и в районе города Алеппо.

    В результате авиаударов сирийской армии ликвидированы десятки боевиков и уничтожено более 15 внедорожников с пулеметами в районе города Пальмира, отметил военный источник.

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