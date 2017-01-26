Силы египетской армии уничтожили 20 боевиков ИГ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Силы египетской армии в рамках масштабной спецоперации уничтожили на севере Синайского полуострова 20 боевиков "Исламского государства".

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, антитеррористическая операция против боевиков "Исламского государства" началась в Египте летом 2013 года. С тех пор египетские армия и полиция уничтожили тысячи боевиков.

Основные боевые действия разворачиваются на Синайском полуострове.