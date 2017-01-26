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    Силы египетской армии уничтожили 20 боевиков ИГ

    Операция прошла на севере Синайского полуострова

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Силы египетской армии в рамках масштабной спецоперации уничтожили на севере Синайского полуострова 20 боевиков "Исламского государства". 

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, антитеррористическая операция против боевиков "Исламского государства" началась в Египте летом 2013 года. С тех пор египетские армия и полиция уничтожили тысячи боевиков.

    Основные боевые действия разворачиваются на Синайском полуострове.

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