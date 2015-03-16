Афганские военнослужащие уничтожили полевого командира ИГ и 9 террористов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Полевой командир экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) уничтожен в провинции Гильменд на юге Афганистана. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерстве обороны исламской республики.

По данным ведомства, Хафиз Вахиди был ликвидирован вместе с девятью боевиками ИГ в ходе спецоперации национальных сил безопасности.

В информации отмечается, что Х.Вахиди приступил к руководству формированиями "Исламского государства" в провинции Гильменд всего месяц назад.

В военном ведомстве подчеркнули, что значительная часть руководителей и рядовых афганского филиала террористической группировки являются бывшими членами движения "Талибан". В январе лидеры ИГ объявили о создании эмирата Хорасан, в состав которого вошли Афганистан, Пакистан, Индия и Бангладеш. Его эмиром был назначен Хафиз Саиид Хан - один из командиров талибов в Пакистане.