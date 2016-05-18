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    Силы безопасности Афганистана предотвратили двойной теракт в Кабуле

    12-летний ребенок должен был привести в действие самодельное взрывное устройство

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана предотвратили двойной теракт в Кабуле, задержав 12-летнего ребенка.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в среду министерство внутренних дел страны.

    По информации МВД, 12-летний Мохаммад Йакуб признался, что проходил обучение в одном из лагерей террористической группировки "Талибан" и получил от боевиков задание совершить теракт в одном из густонаселенных районов Кабула.

    По словам Йакуба, он должен был привести в действие самодельное взрывное устройство, установленное на автомобиле, в то время как другой смертник должен был совершить самоподрыв среди уже собравшихся на месте первого происшествия людей.

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