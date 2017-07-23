Силы безопасности Афганистана ликвидировали 21 боевика на юге страны

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 боевик ликвидирован, 20 получили ранения в результате двух столкновений сил безопасности с представителями радикального движения "Талибан" в провинции Кандагар на юге Афганистана.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Синьхуа сообщил в воскресенье пресс-секретарь местной полиции Зия Дурани.

По его данным, боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в районе Неш поздно вечером в субботу.

"Сотрудники полиции вступили в бой с талибами, - отметил он. - В результате перестрелки удалось ликвидировать 15 боевиков, еще 20 получили ранения. В столкновениях погибли 4 полицейских, 6 получили ранения".

В соседнем районе Майванд афганские силы специального назначения провели операцию, в результате которой были убиты шесть боевиков, в том числе один из местных главарей "Талибан", известный как Майванд Хан, добавил представитель полиции.