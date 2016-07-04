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    Силовики застрелили человека, пытавшегося взорвать себя у генконсульства США в Джидде

    В результате попытки нападения двое полицейских получили ранения

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Предполагаемый террорист-смертник попытался совершить атаку у здания американского консульства в саудовском городе Джидда.

    Как передает Report, инцидент произошел в понедельник рано утром. В результате попытки нападения двое полицейских получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

    Американское консульство в Джидде уже становилось целью боевиков в 2004 году, погибли девять человек.

    Четвертого июля в США празднуется День независимости.

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