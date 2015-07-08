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    ​Силовики Афганистана за сутки уничтожили 30 боевиков, еще 40 ранены

    В ходе взрыва придорожной мины и столкновений с боевиками за сутки погибли шесть солдат афганской армии

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана совместно с полицией и армией в ходе спецопераций за сутки уничтожили 30 боевиков.

    Как отмечает Report со ссылкой на агентство Khaama press, информацию распространило министерство обороны Афганистана. 

    Операции по ликвидации боевиков были проведены в провинциях Фарьяб, Кандагар, Забуль, Урузган, Вардак, Логар и Гильменд. 40 боевиков были ранены. Силовикам также удалось изъять легкое и тяжелое огнестрельное оружие.

    В ходе взрыва придорожной мины и столкновений с боевиками за сутки погибли шесть солдат афганской армии. 

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