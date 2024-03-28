Сильный шторм на западе Франции привел к нарушению движения поездов

Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) приостановила движение поездов по нескольким направлениям в Нормандии из-за шторма "Нельсон", обрушившегося на западные регионы страны.

Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) приостановила движение поездов по нескольким направлениям в Нормандии из-за шторма "Нельсон", обрушившегося на западные регионы страны.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV.

"По причине шторма в этот четверг нарушено движение поездов по нескольким маршрутам. Речь идет о Нормандии, где есть маршруты, движение по которым приостановлено на целый день", – сообщает телеканал.

По данным телеканала, нарушилось или изменилось также движение по части маршрутов в соседних регионах Бретани и Пеи-де-ла-Луар. Транспортная компания призвала пассажиров сверяться с расписанием поездов на соответствующих сайтах.

Из-за шторма по меньшей мере шесть департаментов на атлантическом побережье страны ввели оранжевый уровень погодной опасности. Местами порывы ветра доходили до 183 км в час.