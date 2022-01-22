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Сильное землетрясение произошло на юго-западе Японии, есть пострадавшие

Сильное землетрясение произошло на юго-западе Японии, есть пострадавшие По крайней мере шесть человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в ночь с пятницы на субботу на юго-западе Японии.
Другие страны
22 января 2022 г. 05:44
Сильное землетрясение произошло на юго-западе Японии, есть пострадавшие

По крайней мере шесть человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в ночь с пятницы на субботу на юго-западе Японии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что все пострадавшие получили ушибы в результате падения или другие незначительные травмы, угрозы их жизням нет.

Землетрясение зафиксировано в районе префектур Миядзаки и Оита на юго-западе страны. Угрозы цунами в результате подземных толчков объявлено не было. Землетрясение не вызвало каких-либо нештатных ситуаций на местных АЭС.

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