Сильное землетрясение на севере Перу

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу в воскресенье, позднее его магнитуда была повышена до 7,5.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу в воскресенье, позднее его магнитуда была повышена до 7,5.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка (население около 5 тыс. человек) и в 269 км к востоку от города Лоха в Эквадоре (население приблизительно 117 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 110 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.