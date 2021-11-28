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Сильное землетрясение на севере Перу

Сильное землетрясение на севере Перу Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу в воскресенье, позднее его магнитуда была повышена до 7,5.
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28 ноября 2021 г. 17:34
Сильное землетрясение на севере Перу

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу в воскресенье, позднее его магнитуда была повышена до 7,5.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка (население около 5 тыс. человек) и в 269 км к востоку от города Лоха в Эквадоре (население приблизительно 117 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 110 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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