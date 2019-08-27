Сильные дожди в Мадриде привели к затоплению улиц и закрытию станций метро - ВИДЕО

Сильные дожди накануне вечером в испанском автономном сообществе Мадрид привели к затоплению улиц, перекрытиям дорог, временному закрытию некоторых станций метро и задержкам рейсов в столичном аэропорту, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации служб экстренной помощи, всего из-за ливней, которые в некоторых случаях сопровождались градом, было зафиксировано более 1 тыс. инцидентов. Так, пожарным автономного сообщества пришлось убирать деревья с дорог, у некоторых жителей региона были затоплены гаражи. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов можно выделить Арганда-дель-Рей, Вальдеморо, Пинто, Ривас-Васьямадрид, Хетафе и другие. Из-за дождей было перекрыто движение по дорогам, а также временно закрыты станции метро.

Местные СМИ пишут, что непогода оказала влияние и на работу международного аэропорта Мадрида Барахас. Из-за ливней были зафиксированы задержки рейсов, некоторые самолеты, которые прибывали в испанскую столицу, были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Несмотря на дожди, сегодня в автономном сообществе ожидается солнечная погода. Согласно прогнозам, теперь ливни могут обрушиться на испанский регион Валенсия.