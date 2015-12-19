Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел в столице Сомали. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, взрывное устройство сработало в центре столицы Сомали Могадишо, затем последовала перестрелка. По предварительным данным, погибли три человека.

В районе взрыва над городом возвышается черный столб дыма. По словам местных жителей, после взрыва стали раздаваться звуки стрельбы из огнестрельного оружия.

По данным местной полиции, в центре Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.