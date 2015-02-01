Сильные наводнения в Греции и Албании

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На северо-востоке Греции и юге Албании из-за неожиданных ливневых паводков эвакуированы сотни людей.

Сильные ливни начались в субботу в греческой провинции Эпирус. К воскресенью как минимум четыре реки вышли из берегов, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Знаменитый мост Плака, построенный в XVIII веке, был разрушен.

На юге Албании дожди и выходящие из берегов реки затопили тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, сотни домов и многие дороги. Полиция и армия эвакуируют местных жителей и их домашний скот.