Сильные ливни затопили аэропорт в Малайзии

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сильные ливни привели к затоплению международного аэропорта на острове Пинанг в Малайзии и задержке более 10 рейсов, сообщает Report со ссылкой на издание New Straits Times.

По данным агентства, сильные дожди обрушились на малайзийский остров в понедельник днем. По предварительным данным, за три часа выпало более 200 миллиметров осадков.

"Четырнадцать запланированных рейсов отложены из-за сильного дождя и ветра", - приводит издание слова одного из представителей аэропорта Арифа Джаафара. Речь идет о десяти прибывающих и четырех вылетающих из аэропорта Пинанг рейсах.

Представитель аэропорта заявил, что сильные дожди привели к частичному затоплению аэропорта, включая зону прилетов. "Затруднения в движении были вызваны высоким уровнем воды близ терминала аэропорта", - добавил Джаафар.