    Зеленский и глава МИД Польши обсудили оборонное сотрудничество

    • 12 сентября, 2025
    • 16:28
    Зеленский и глава МИД Польши обсудили оборонное сотрудничество

    Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Польши Радослав Сикорский в рамках переговоров в Киеве обсудили сотрудничество в оборонной сфере и обмен опытом по беспилотным технологиям.

    Как передает Report, об этом Сикорский написал в соцсети Х.

    "Спасибо за хорошую встречу, Владимир Зеленский. Темы встречи: обмен опытом по беспилотной технике; сотрудничество оборонных отраслей; использование средств SAFE (программа Security Action for Europe - "Безопасные действия для Европы")", - написал он.

    Как сообщалось, оборонная инициатива Европейского союза SAFE общим объемом 150 млрд евро открывает для Украины возможность полноценной интеграции в европейское оборонно-промышленное пространство.

