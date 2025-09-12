Зеленский и глава МИД Польши обсудили оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Польши Радослав Сикорский в рамках переговоров в Киеве обсудили сотрудничество в оборонной сфере и обмен опытом по беспилотным технологиям.

Как передает Report, об этом Сикорский написал в соцсети Х.

"Спасибо за хорошую встречу, Владимир Зеленский. Темы встречи: обмен опытом по беспилотной технике; сотрудничество оборонных отраслей; использование средств SAFE (программа Security Action for Europe - "Безопасные действия для Европы")", - написал он.

Как сообщалось, оборонная инициатива Европейского союза SAFE общим объемом 150 млрд евро открывает для Украины возможность полноценной интеграции в европейское оборонно-промышленное пространство.