    Сикорский: Инцидент с БПЛА не повод для разрыва дипотношений с Россией

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 19:57
    Сикорский: Инцидент с БПЛА не повод для разрыва дипотношений с Россией

    Польша не видит оснований для разрыва дипотношения с РФ, несмотря на нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Киеве глава польского МИД Радослав Сикорский.

    "В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений", - отметил Сикорский на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. 

    Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

