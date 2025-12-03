Сикорский: Альянс упразднит Совет Россия - НАТО

Совет Россия - НАТО будет упразднен.

Как передает Report, об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания глав МИД стран-членов альянса в Брюсселе.

"Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря (Марка Рютте) о том, что Совета Россия - НАТО больше не существует. Совета Россия - НАТО и Основополагающего акта Россия - НАТО больше нет", - сообщил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия - НАТО.

До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. После полномасштабного вторжения РФ в Украину альянс заморозил взаимодействие.