Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Сикорский: Альянс упразднит Совет Россия - НАТО

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 22:23
    Сикорский: Альянс упразднит Совет Россия - НАТО

    Совет Россия - НАТО будет упразднен.

    Как передает Report, об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания глав МИД стран-членов альянса в Брюсселе.

    "Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря (Марка Рютте) о том, что Совета Россия - НАТО больше не существует. Совета Россия - НАТО и Основополагающего акта Россия - НАТО больше нет", - сообщил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

    Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия - НАТО.

    До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. После полномасштабного вторжения РФ в Украину альянс заморозил взаимодействие.

    российско-украинская война НАТО Радослав Сикорский Совет Россия - НАТО
    Sikorski: Alyans Rusiya-NATO Şurasını ləğv edəcək
    Elvis

    Последние новости

    22:23

    Сикорский: Альянс упразднит Совет Россия - НАТО

    Другие страны
    22:06

    Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" достигло 479 человек

    Другие страны
    21:51

    Рютте: НАТО вовлечен в урегулирование в Украине, но лишь Трамп может вывести ситуацию из тупика

    Другие страны
    21:43

    Джейхун Джалилов: Зангезурский коридор усилит экономическую интеграцию тюркского мира

    Внутренняя политика
    21:33

    Фидан: Атаки на корабли в Черном море указывают на расширение географии войны

    В регионе
    21:16

    Замешанный в скандале о мошенничестве чиновник Европейской комиссии ушел на пенсию

    Другие страны
    21:11

    Фидан обсудил с Рютте усилия по завершению российско-украинской войны

    В регионе
    21:04

    НАТО продолжит поддерживать Украину

    Другие страны
    20:42
    Фото

    Казахстан и ЕС начали переговоры об упрощении визового режима

    В регионе
    Лента новостей