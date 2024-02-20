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Сийярто: Венгрия не будет блокировать 13-ый пакет санкций ЕС

Сийярто: Венгрия не будет блокировать 13-ый пакет санкций ЕС Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 00:55
Сийярто: Венгрия не будет блокировать 13-ый пакет санкций ЕС
Reuters

Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

По словам главы венгерского МИД, все элементы 13-го пакета санкций ЕС против России, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты, поэтому Венгрия не будет выступать против его одобрения. Но он не обошел привычной критики политики ЕС.

"Основополагающие экономические интересы Венгрии не затрагиваются конкретными мерами в санкционном списке, но проблема гораздо больше: ЕС продолжает полностью провалившуюся стратегию, которая не приближает нас к миру, а отдаляет от него", – считает Сийярто.

13-й пакет санкций ЕС против России должен был быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля. По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

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Версия на азербайджанском языке Siyarto: Macarıstan Aİ-nin 13-cü sanksiya paketinə qarşı çıxmayacaq

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