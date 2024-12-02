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Сийярто: Прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Венгрии по Украине

Сийярто: Прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Венгрии по Украине Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию российско-украинского конфликта.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 17:04
Сийярто: Прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Венгрии по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", - сказал Сийярто.

Риск эскалации в данный момент наивысший с начала конфликта вследствие "опасных и безответственных решений в последнее время". Венгрия считает, что нужно сосредоточиться на усилиях по установлению мира, подчеркнул он.

Решение может быть найдено только за столом переговоров, а те, кто закрывают дипломатические каналы и критикуют других за сохранение их открытыми, на самом деле не хотят мира, добавил глава венгерского МИД.

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Версия на английском языке Peter Szijjarto arrives in Moscow within Hungary's peace initiative on Ukraine
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto Macarıstanın Ukrayna ilə bağlı sülh təşəbbüsü çərçivəsində Moskvaya gəlib

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