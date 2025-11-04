Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 16:58
    Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 гг

    Правительство Венгрии рассчитывает, что американская компания Westinghouse сможет начать поставки ядерного топлива для АЭС в Пакше с 2028-2029 годов.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Всемирной атомной выставке в Париже.

    Он отметил, что Венгрия ведет переговоры еще с одной американской компанией о применении ее технологий при строительстве хранилища отработавшего ядерного топлива.

    По его словам, на станции в Пакше используется только российское ядерное топливо, но с 2028 года тепловыделяющие элементы туда начнет поставлять совместное российско-французское предприятие, созданное компанией ТВЭЛ из структуры Росатома, и корпорацией Framatome.

