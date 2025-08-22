Сийярто: На нефтепровод "Дружба" совершена очередная атака

На нефтепровод "Дружба" в третий раз за короткий промежуток времени совершена атака.

На нефтепровод "Дружба" в третий раз за короткий промежуток времени совершена атака.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена!", - отметил он.

Напомним, что 18 августа в результате ночного удара ВСУ по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти в Венгрию и Словакию, поставка сырья из РФ в эти страны прекратилась. Через сутки транспортировка была возобновлена.

По нефтепроводу "Дружба" пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки российская нефть поступает в Европу.