Сийярто: ЕС потерял свой вес, начав действовать по указке США

Евросоюз потерял свой политический вес и конкурентоспособность, поскольку оказался под контролем Соединенных Штатов, и от этого ему надо избавляться.

Евросоюз потерял свой политический вес и конкурентоспособность, поскольку оказался под контролем Соединенных Штатов, и от этого ему надо избавляться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

Он сообщил, что отправится оттуда в Кембридж (штат Массачусетс), чтобы принять участие в дискуссии о будущем Европы в Гарвардском университете. "Европейский союз в последнее время сильно потерял свой вес, престиж и конкурентоспособность, потому что не смог изолировать войну [на Украине] и вместо этого придал ей практических глобальный характер. Он не смог остановить войну и повернуть ситуацию в сторону мира, а сделал ее еще более серьезной, поставляя вооружения [в зону конфликта]", - заявил глава МИД Венгрии в беседе с телекомпанией М1.

"Евросоюз также не смог защитить своих граждан от массовых потоков нелегальной миграции. Напротив, он постоянно поощряет эти миграционные потоки. И Евросоюз не смог повысить свою собственную экономическую конкурентоспособность", - добавил Сийярто.

По его мнению, это произошло "потому, что нынешнее руководство ЕС и многих крупных европейских государств практически отказалось от собственной воли и переключилось на своего рода режим наблюдения". "По сути, они действуют в соответствии с руководящими принципами, решениями и ожиданиями демократической администрации в Вашингтоне", - пояснил министр. Он считает, что "давление со стороны Вашингтона достигает цели во многих европейских столицах", в том числе в Брюсселе.

"Думаю, что если Евросоюз хочет добиться успеха, то он должен принимать стратегические решения, основанные на его собственных интересах, а не следовать за Вашингтоном", - сказал Сийярто. Он выразил надежду, что ситуация изменится по итогам выборов в Европарламент, запланированных на июнь, и после этого можно будет увидеть "автономную европейскую стратегию, основанную на независимой европейской воле".