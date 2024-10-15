Сийярто: ЕС начал первый этап переговоров с Албанией о вступлении в сообщество

Евросоюз начал переговоры с Албанией по первому блоку вопросов о ее вступлении в сообщество.

Евросоюз начал переговоры с Албанией по первому блоку вопросов о ее вступлении в сообщество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Люксембурге вместе с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Глава МИД отметил, что Албания полностью соответствует критериям для переговоров о вступлении, и ее прием в ЕС пойдет на пользу всем членам объединения. "Нам требуется ускорить процесс вступления в Евросоюз всех государств Западных Балкан", - заявил Сийярто на встрече с журналистами, которая транслировалась на сайте венгерского председательства в Совете Европы. Он подтвердил, что Венгрия считает это одной из главных задач в период своего председательства в СЕ во второй половине 2024 года.

В то же время министр предупредил, что "это будет долгий и сложный процесс". Никакие точные сроки вступления Албании в ЕС не устанавливаются, переговоры могут длиться годами. Страна получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2014 года. Совет Евросоюза одобрил начало переговоров о ее присоединении к сообществу в марте 2020 года. В июле 2022 года ЕС начал такие переговоры с Албанией.