Сийярто: ЕС должен прекратить выплаты Украине и потребовать финансовой проверки

Коррупционный скандал в Украине должен повлиять на финансовую поддержку со стороны Евросоюза, страны-члены организации должны прекратить выплаты и потребовать немедленной финансовой проверки.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто перед началом Совета по иностранным делам в Брюсселе.

Венгерский министр резко раскритиковал недавнее письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен национальным правительствам с изложением плана по предоставлению финансовой поддержки Украине на последующие два года.

"Если бы руководство ЕС здесь, в Брюсселе, действовало нормально, то они должны были немедленно прекратить выплаты Украине и потребовать финансовой проверки, чтобы узнать, на что были потрачены средства европейских налогоплательщиков. Все мировые СМИ пишут об этой коррумпированной системе, этой военной мафии. И это самое мягкое выражение, которое я сейчас использую", - заявил Сийярто.

Венгерский министр назвал "безумием", что в этих условиях президент ЕК направляет письмо государствам-членам с просьбой выделить Украине еще сто миллиардов евро.

В ответ на аргумент, что разоблачение коррупционной схемы в Украине показатель серьезности страны в борьбе с ней, как считают главы МИД ряда стран ЕС, Сийярто сказал, что постарается "быть вежливым в отношении коллег".

"Мы знаем, что в Украине на самом высоком государственном уровне, куда направляются деньги европейских налогоплательщиков, действует система коррупции", - заявил он.