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Сигэру Исиба избрали главой правящей партии Японии

Сигэру Исиба избрали главой правящей партии Японии Экс-министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и 1 октября станет новым премьером страны.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 10:30

Экс-министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и 1 октября станет новым премьером страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, во втором туре голосования он набрал 215 из 415 голосов однопартийцев.

Вышедшая с ним во второй тур министр экономической безопасности Японии 63-летняя Санаэ Такаити набрала 194 из 415 голосов. Во втором туре голосовали 368 действующих депутатов ЛДП, а региональными ячейками было отдано 47 голосов по числу префектур в Японии.

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