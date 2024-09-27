Сигэру Исиба избрали главой правящей партии Японии

Экс-министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и 1 октября станет новым премьером страны.

Экс-министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и 1 октября станет новым премьером страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, во втором туре голосования он набрал 215 из 415 голосов однопартийцев.

Вышедшая с ним во второй тур министр экономической безопасности Японии 63-летняя Санаэ Такаити набрала 194 из 415 голосов. Во втором туре голосовали 368 действующих депутатов ЛДП, а региональными ячейками было отдано 47 голосов по числу префектур в Японии.