Сицилийские бизнесмены подняли мятеж против мафии

Баку. 02ноября. REPORT.AZ/ В итальянской коммуне Багерия бизнесмены и владельцы магазинов подняли мятеж против контролирующей торговлю мафии. По данным Reuters, после общения с восставшими полицейские выдали ордеры на арест 22 человек и задержали всех, кроме одного.

«Мы благодарим за храбрость тех, кто отказался быть жертвой вымогательств, мы благодарим карабинеров и следователей, Багерия — не их территория», — прокомментировал случившееся в Twitter премьер-министр Италии Маттео Ренци.

По словам Джузеппе де Риджи (Giuseppe De Riggi), командира карабинеров (национальной военной полиции), очень редко столько недовольных одновременно восстают против сицилийской мафии. Местные предприниматели часто вынуждены выбирать между тем, чтобы платить деньги бандитам из коза ностра или навлечь на себя гнев преступников. Если кто-то отказывается платить, мафиози могут поджечь его магазин или даже убить.

Следователям удалось зафиксировать около 50 случаев выплаты «дани» строительными фирмами, супермаркетами, обычными магазинами и залами игровых автоматов. Прокурор Палермо Леонаордо Агуечи (Leonardo Agueci) рассказал об одном владельце строительной фирмы, который платил по полторы тысячи евро ежемесячно начиная с 1990-х годов. В итоге ему пришлось продать бизнес и свой дом, чтобы рассчитаться с преступниками.