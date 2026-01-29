Сибига вновь заявил о готовности Зеленского встретиться c Путиным

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вновь заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского встретиться c президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы, в частности, касающиеся территорий и ЗАЭС.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, об этом министр заявил во время онлайн-заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Как я уже говорил, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы. В частности, что касается территорий и ЗАЭС. Публичная реакция Кремля на этот тезис в очередной раз показала, что Путин не хочет останавливать войну", - отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что поддержка Украины является инвестицией в общую безопасность Европейского континента. "Мы выигрываем для вас время - это горькая правда. Лучше остановить Россию в Украине уже сейчас", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что Европа должна добиться полной стратегической автономии в вопросах вооружения и безопасности. Это вопрос выживания Европы, в котором Украина является ключевым элементом на этом пути.

В контексте мирных усилий и недавних переговоров в Абу-Даби Андрей Сибига отметил, что Украина рассматривает их как продолжение взаимодействия с США и мирных переговоров, получивших новый импульс прошлой осенью.

Глава МИД сообщил, что сейчас Украина вместе с США готовится к следующему раунду в трехстороннем формате, который запланирован на начало февраля.