    Сибига: Украина никогда не направляла дроны в сторону Латвии

    • 08 мая, 2026
    • 17:26
    Сибига: Украина никогда не направляла дроны в сторону Латвии

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии, не исключив возможность преднамеренного изменения курса украинских дронов российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Как передает Report, об этом Сибига написал на своей странице в соцсети Х по итогам телефонного разговора со своей латышской коллегой Байбой Браже.

    "Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были преднамеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии российскими системами радиоэлектронной борьбы, мы принесем самые искренние извинения нашим латвийским друзьям. С полной уверенностью можно утверждать, что Украина никогда не направляла никаких дронов в сторону Латвии", - написал глава МИД.

    Он также отметил, что Киев уже выразили свои извинения трем балтийским государствам - Эстонии, Латвии и Литве, а также Финляндии -"за непреднамеренные инциденты, вызванные тем, что российские системы РЭБ перенаправляли украинские дроны".

    Напомним, что 7 мая военно-воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны. Некоторые источники утверждают, что это были украинские дроны, сбитые РФ и попавшие на территорию Латвии.

    Sibiqa: Ukrayna heç vaxt Latviya istiqamətinə dronlar göndərməyib

