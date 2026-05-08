Сибига: Украина никогда не направляла дроны в сторону Латвии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии, не исключив возможность преднамеренного изменения курса украинских дронов российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как передает Report, об этом Сибига написал на своей странице в соцсети Х по итогам телефонного разговора со своей латышской коллегой Байбой Браже.

"Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были преднамеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии российскими системами радиоэлектронной борьбы, мы принесем самые искренние извинения нашим латвийским друзьям. С полной уверенностью можно утверждать, что Украина никогда не направляла никаких дронов в сторону Латвии", - написал глава МИД.

Он также отметил, что Киев уже выразили свои извинения трем балтийским государствам - Эстонии, Латвии и Литве, а также Финляндии -"за непреднамеренные инциденты, вызванные тем, что российские системы РЭБ перенаправляли украинские дроны".

Напомним, что 7 мая военно-воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны. Некоторые источники утверждают, что это были украинские дроны, сбитые РФ и попавшие на территорию Латвии.