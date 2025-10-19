Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Сибига проинформировал Фидана об итогах встречи Зеленского и Трампа

    • 19 октября, 2025
    • 21:02
    Сибига проинформировал Фидана об итогах встречи Зеленского и Трампа

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал турецкого коллегу Хакана Фидана об итогах встречи украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.

    "Я проинформировал своего турецкого коллегу об итогах встречи президента Зеленского и президента Трампа, а также о текущей ситуации на линии фронта. Мы обсудили последние геополитические события, новый импульс к миру, наши совместные усилия по его достижению и пути к тому, чтобы сделать его справедливым и прочным", - указал он.

    Сибига, поздравив Турцию "с мирным прорывом в Газе", также обсудил с Фиданом, как мир на Ближнем Востоке может способствовать установлению мира в Украине и Европе.

    Дискуссия глав МИД двух стран прошла в Люксембурге в преддверии заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза.

    "В центре внимания - европейская безопасность, события в Черноморском регионе и путях дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Турцией в сферах безопасности, оборонной промышленности, торговли и гуманитарного сотрудничества.

    Благодарен Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заключил Андрей Сибига.

    Sibiqa Fidanı Ukrayna və ABŞ liderləri arasındakı görüşün nəticələri barədə məlumatlandırıb

