Сибига: На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных

В Украину 18 сентября прибудет делегация польских военных, которые будут изучать у украинских военных методы сбивания российских беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Украинская сторона заблаговременно уведомила польских коллег о перемещении этих беспилотников через воздушное пространство Польши. Мы ожидаем прибытия в четверг делегации польских военных, чтобы они поработали с нашими военными", - заявил Сибига.

Министр отметил, что на данный момент только Украина обладает необходимым опытом для противостояния таким угрозам: "Во время последней атаки против нас было применено около 800 беспилотников. Посмотрите на процент нашей эффективности. Этот боевой опыт, к сожалению, формируется ежедневно, и это тоже наш вклад в общую безопасность".

Сибига добавил, что международные партнеры понимают важность обмена опытом, и Украина готова делиться своими знаниями для минимизации угроз в рамках общего пространства безопасности.