Сибига анонсировал скорое возобновление работы посольств Украины и Сирии

Дипломатические представительства Украины и Сирии возобновят свою работу в Дамаске и Киеве соответственно.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Мы достигли договоренности о скором повторном открытии посольств в Киеве и Дамаске. Это значимый шаг на пути к углублению нашего партнерства", - подчеркнул министр.

Он добавил, что двусторонняя торговля между Украиной и Сирией уже выросла в девять раз с момента подписания Совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений в августе 2025 года.

Отметим, что украинская делегация в настоящее время находится с визитом в сирийской столице. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. В своем Telegram-канале украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров были затронуты широкий круг тем - "от вопросов безопасности и обороны, региональной обстановки до всех событий вокруг Ирана, а также сотрудничества в энергетической и инфраструктурной сферах".