Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 00:55
    Сибига анонсировал скорое возобновление работы посольств Украины и Сирии

    Дипломатические представительства Украины и Сирии возобновят свою работу в Дамаске и Киеве соответственно.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    "Мы достигли договоренности о скором повторном открытии посольств в Киеве и Дамаске. Это значимый шаг на пути к углублению нашего партнерства", - подчеркнул министр.

    Он добавил, что двусторонняя торговля между Украиной и Сирией уже выросла в девять раз с момента подписания Совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений в августе 2025 года.

    Отметим, что украинская делегация в настоящее время находится с визитом в сирийской столице. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. В своем Telegram-канале украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров были затронуты широкий круг тем - "от вопросов безопасности и обороны, региональной обстановки до всех событий вокруг Ирана, а также сотрудничества в энергетической и инфраструктурной сферах".

    Андрей Сибига МИД Украины Сирия
    Sibiqa Ukrayna və Suriya səfirliklərinin fəaliyyətinin tezliklə bərpa olunacağını deyib

