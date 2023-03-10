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Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на должность председателя КНР

Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на должность председателя КНР Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок.
Другие страны
10 марта 2023 г. 07:18
Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на должность председателя КНР

Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

В голосовании приняли участие 2 952 человека.

Переизбрание Си Цзиньпина, которому в июне исполнится 70 лет, стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

В октябре после XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин также был переизбран на третий срок на должность генерального секретаря Центрального комитета КПК.

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