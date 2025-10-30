Си Цзиньпин заявил о достижении консенсуса с Трампом по торговым вопросам

Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о достижении консенсуса относительно способов решения проблем, связанных с торговлей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

"Китай и США могут совместно продемонстрировать ответственность, подобающую крупным державам, работая вместе над выполнением более значимых, практических и полезных начинаний для обеих стран и для всего мира", - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что у обеих стран есть "многообещающие перспективы" сотрудничества в таких областях, как борьба с нелегальными иммигрантами, кибермошенничеством, отмыванием денег и в области искусственного интеллекта.