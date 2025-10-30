Si Cinpin: Trampla ticarət məsələləri ilə bağlı konsensusa nail olunub
- 30 oktyabr, 2025
- 11:15
Çin Sədri Si Cinpin ABŞ Prezidenti Donald Trampla danışıqlardan sonra ticarətlə bağlı problemlərin həlli yolları barədə konsensusa nail olunduğunu bildirib.
Bu barədə "Report" "Sinxua"ya istinadən xəbər verir.
"Çin və ABŞ hər iki ölkə və bütün dünya üçün daha əhəmiyyətli, praktik və faydalı təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üzərində birgə işləyərək böyük dövlətlərə yaraşan məsuliyyət nümayiş etdirə bilər", - o bildirib.
Si Cinpin qeyd edib ki, hər iki ölkə qeyri-leqal miqrantlar, kiberdələduzluq, çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə və süni intellekt kimi sahələrdə əməkdaşlıq üçün perspektivli imkanlara malikdir.
