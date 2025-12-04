Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Си Цзиньпин призвал Францию проявить ответственность, когда мир на перепутье

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 08:14
    Си Цзиньпин призвал Францию проявить ответственность, когда мир на перепутье

    Китай и Франция должны проявить ответственность в условиях масштабных перемен, когда мир стоит на перепутье.

    Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Пекине, трансляция которой велась на платформе YouTube.

    "В настоящее время мир переживает масштабные перемены, невиданные за столетие, которые стремительно развиваются. Человечество вновь стоит на перепутье, решая, куда идти дальше. Китай и Франция должны проявить ответственность и решимость, высоко поднять знамя многополярности, пробиться сквозь мрак и туман, твердо стоять на правильной стороне истории", - сказал китайский лидер.

    По его словам, Китай и Франция, исходя из коренных интересов народов двух стран и долгосрочных интересов международного сообщества, всегда преодолевали различные преграды, вели равноправный диалог для обеспечения более стабильного и успешного всестороннего стратегического партнерства. Как отметил Си Цзиньпин, стороны также работают над тем, чтобы "внести новый вклад в продвижение равноправного и упорядоченного многополярного мира, инклюзивной и взаимовыгодной экономической глобализации".

    Си Цзиньпин Эмманюэль Макрон Франция Китай
    Cinpin Fransanı "dünya yol ayrıcında olduğu bir vaxtda" məsuliyyət nümayiş etdirməyə çağırıb
    Elvis

    Последние новости

    08:33

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:14

    Си Цзиньпин призвал Францию проявить ответственность, когда мир на перепутье

    Другие страны
    07:51

    В Сенат США внесли резолюцию с требованием не применять силу против Венесуэлы

    Другие страны
    07:23

    СМИ: Саммит Японии, КНР и Южной Кореи отложат из-за конфликта Токио и Пекина

    Другие страны
    06:46

    В США врача приговорили к тюремному заключению за слежку за пациентами

    Другие страны
    06:18

    NY Post: В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

    Другие страны
    05:59

    Мадуро: Телефонный разговор с Трампом прошел в уважительном и дружелюбном тоне

    Другие страны
    05:26

    Астрономы обнаружили самую крупную вращающуюся структуру во Вселенной

    Это интересно
    04:57

    Трамп: США раскроют данные об убийстве после удара по катеру на Карибах

    Другие страны
    Лента новостей