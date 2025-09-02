Си Цзиньпин: Применение силы - неверный способ разрешения разногласий
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 17:00
Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Китай выступает против использования силы для разрешения разногласий.
Как передает Report, об этом иностранные СМИ сообщают со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV.
"Применение силы - это неверный способ разрешения разногласий. Общение и диалог - верный путь к достижению прочного мира", - заявил Си Цзиньпин во время переговоров с Пезешкианом в Пекине, согласно трансляции государственного телеканала CCTV.
