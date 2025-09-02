Çin Sədri: Güc tətbiqi fikir ayrılıqlarını həll etməyin yanlış üsuludur
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 17:34
Çin Sədri Si Cinpin bu gün İran Prezidenti Məsud Pezeşkianla görüşündə ölkəsinin fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün güc tətbiqinə qarşı olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər Çinin "CCTV" dövlət telekanalına istinadən məlumat yayıb.
"Güc tətbiqi fikir ayrılıqlarını həll etməyin yanlış üsuludur. Ünsiyyət və dialoq davamlı sülhə nail olmağın düzgün yoludur", - S.Cinpin qeyd edib.
Son xəbərlər
18:30
Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyikXarici siyasət
18:27
Ermənistan Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasından sonra Çinlə ticarət həcminin artacağına ümid edirRegion
18:18
"Femida Könüllüləri" Təşkilatının yaranmasından 2 il ötürDaxili siyasət
18:18
Laricani: İran dialoqa hazır olsa da, ABŞ qəbuledilməz tələblər irəli sürürDigər ölkələr
18:11
Rütte NATO-nun gücləndirilməsi ilə bağlı çağırış edibDigər ölkələr
17:57
Laricani: İran nüvə dosyesi üzrə ABŞ ilə danışıqları davam etdirməkdən tamamilə imtina etməyibRegion
17:56
Bakının bütün rayonlarında daşınmaz əmlak avqustda bahalaşıbBiznes
17:41
Almaniya klubundan qovulan niderlandlı mütəxəssisin təzminatının məbləği açıqlanıbFutbol
17:35