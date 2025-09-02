    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    • 02 sentyabr, 2025
    • 17:34
    Çin Sədri: Güc tətbiqi fikir ayrılıqlarını həll etməyin yanlış üsuludur

    Çin Sədri Si Cinpin bu gün İran Prezidenti Məsud Pezeşkianla görüşündə ölkəsinin fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün güc tətbiqinə qarşı olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər Çinin "CCTV" dövlət telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    "Güc tətbiqi fikir ayrılıqlarını həll etməyin yanlış üsuludur. Ünsiyyət və dialoq davamlı sülhə nail olmağın düzgün yoludur", - S.Cinpin qeyd edib.

