    Си Цзиньпин: Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 16:22
    Си Цзиньпин: Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом

    Китай готов всесторонне развивать стратегическое сотрудничество с Вьетнамом.

    Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    "Китай готов углублять обмен опытом в партийном и государственном управлении с Вьетнамом, поддерживать контакты на высоком уровне и всесторонне развивать стратегическое сотрудничество между двумя странами", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин также призвал ведомства и местные органы власти двух стран содействовать достижению более существенных результатов в рамках всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Вьетнамом.

    Китайский лидер также отметил, что КНР и Вьетнам в условиях глобальной нестабильности и вековых изменений должны сохранять уверенность в собственных системах и выбранных путях развития.

