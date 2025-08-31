Си Цзиньпин: Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом
Китай готов всесторонне развивать стратегическое сотрудничество с Вьетнамом.
Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Китай готов углублять обмен опытом в партийном и государственном управлении с Вьетнамом, поддерживать контакты на высоком уровне и всесторонне развивать стратегическое сотрудничество между двумя странами", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также призвал ведомства и местные органы власти двух стран содействовать достижению более существенных результатов в рамках всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Вьетнамом.
Китайский лидер также отметил, что КНР и Вьетнам в условиях глобальной нестабильности и вековых изменений должны сохранять уверенность в собственных системах и выбранных путях развития.