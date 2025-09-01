Си Цзиньпин: Экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн

Объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к $30 трлн, растет экономическое влияние организации.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Шанхайская организация сотрудничества сегодня превратилась в крупнейшую региональную организацию в мире, объединяющую 26 участников, сотрудничающих в более чем 50 областях, с совокупным экономическим потенциалом, приближающимся к $30 трлн", - сказал он на 25-м заседании Совета глав государств - членов ШОС.

Как уточнил китайский лидер, несмотря на неспокойную ситуацию на международной арене, государства ШОС должны твердо придерживаться "шанхайского духа", двигаться вперед, невзирая на "будущее, полное потрясений и преобразований". По его словам, в процессе развития страны - члены организации должны проявлять упорство и решимость, эффективно взаимодействовать на площадке организации.