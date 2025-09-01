    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Си Цзиньпин: Экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 08:50
    Си Цзиньпин: Экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн

    Объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к $30 трлн, растет экономическое влияние организации.

    Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    "Шанхайская организация сотрудничества сегодня превратилась в крупнейшую региональную организацию в мире, объединяющую 26 участников, сотрудничающих в более чем 50 областях, с совокупным экономическим потенциалом, приближающимся к $30 трлн", - сказал он на 25-м заседании Совета глав государств - членов ШОС.

    Как уточнил китайский лидер, несмотря на неспокойную ситуацию на международной арене, государства ШОС должны твердо придерживаться "шанхайского духа", двигаться вперед, невзирая на "будущее, полное потрясений и преобразований". По его словам, в процессе развития страны - члены организации должны проявлять упорство и решимость, эффективно взаимодействовать на площадке организации.

    Си Цзиньпин   ШОС   Китай  

    Последние новости

    09:43

    В Тяньцзине состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Мальдив

    Внешняя политика
    09:40

    КМГ и CNOOC будут совместно искать проекты ГРР и разработки месторождений за пределами Казахстана и Китая

    Энергетика
    09:38

    Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 500 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:29

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2025)

    Финансы
    09:27

    В Балакяне выявлена наркоплантация, задержаны подозреваемые

    Происшествия
    09:24
    Фото

    Азербайджанские таможенники обнаружили 2 кг метамфетамина

    Бизнес
    09:22

    В Тяньцзине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    09:09

    Эрдоган провел встречу с Пашиняном на саммите ШОС

    В регионе
    09:01

    Токаев предложил создать в Казахстане Центр изучения водных проблем ШОС

    Другие страны
    Лента новостей