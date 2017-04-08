Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество США и КНР

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США и Китай должны заняться усилением сотрудничества в военной сфере, передает Report.

«Военная безопасность и взаимное доверие в этой сфере являются основой стратегического взаимного доверия Китая и США. Сторонам необходимо поддерживать контакты военных на всех уровнях, продолжать развивать механизм диалога и консультаций министерств обороны, диалог консультаций по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует его РИА Новости.