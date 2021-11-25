О нас
Report Georgia
Аудио новости

Швейцарский дипломат Эггер избрана главой Международного комитета Красного Креста

Швейцарский дипломат Эггер избрана главой Международного комитета Красного Креста Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер возглавит Международный комитет Красного Креста (МККК) с 1 октября 2022 года сроком на 4 года.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 13:28

Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер возглавит Международный комитет Красного Креста (МККК) с 1 октября 2022 года сроком на 4 года.

Об этом передает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

Ассамблея - верховный орган управления МККК - избрал Эггер президентом организации, сообщил в четверг ее нынешний глава Петер Маурер. Он уйдет в отставку в сентябре 2022 года.

Эггер с 2018 года является помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора Программы развития ООН (ПРООН), директором регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ.

Ранее она работала в МИД Швейцарии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают жителям старше 20 лет
В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают жителям старше 20 лет
25 ноября 2021 г. 12:48
В Германии число умерших от COVID-19 превысило 100 тыс. человек
В Германии число умерших от COVID-19 превысило 100 тыс. человек
25 ноября 2021 г. 09:46
Австралия вслед за США планирует бойкотиривать Олимпийские игры в Пекине
Австралия вслед за США планирует бойкотиривать Олимпийские игры в Пекине
25 ноября 2021 г. 09:23
В китайской провинции откроется девятый по счету аэропорт
В китайской провинции откроется девятый по счету аэропорт
25 ноября 2021 г. 09:13
Число погибших на протестах в Судане достигло 42 человек
Число погибших на протестах в Судане достигло 42 человек
25 ноября 2021 г. 08:04
Байдену удалили потенциально предраковую аденому
Байдену удалили потенциально предраковую аденому
25 ноября 2021 г. 07:07
Канада может усилить свой воинский контингент в Украине
Канада может усилить свой воинский контингент в Украине
25 ноября 2021 г. 06:55
В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19
В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19
25 ноября 2021 г. 05:48
В нидерландском Роттердаме участники беспорядков приговорены к тюремным срокам
В нидерландском Роттердаме участники беспорядков приговорены к тюремным срокам
25 ноября 2021 г. 05:18
ЦИК Ливии отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах
ЦИК Ливии отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах
25 ноября 2021 г. 04:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi