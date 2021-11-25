Швейцарский дипломат Эггер избрана главой Международного комитета Красного Креста

Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер возглавит Международный комитет Красного Креста (МККК) с 1 октября 2022 года сроком на 4 года.

Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер возглавит Международный комитет Красного Креста (МККК) с 1 октября 2022 года сроком на 4 года.

Об этом передает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

Ассамблея - верховный орган управления МККК - избрал Эггер президентом организации, сообщил в четверг ее нынешний глава Петер Маурер. Он уйдет в отставку в сентябре 2022 года.

Эггер с 2018 года является помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора Программы развития ООН (ПРООН), директором регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ.

Ранее она работала в МИД Швейцарии.