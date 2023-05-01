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Швейцария заявила, что не намерена поставлять оружие Украине

Швейцария заявила, что не намерена поставлять оружие Украине Швейцария не может поставлять оружие Украине, поскольку такие действия запрещены национальным законодательством, обеспечивающим нейтралитет страны.
Другие страны
1 мая 2023 г. 23:23
Швейцария заявила, что не намерена поставлять оружие Украине

Швейцария не может поставлять оружие Украине, поскольку такие действия запрещены национальным законодательством, обеспечивающим нейтралитет страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

"Мы не поставляем вооружения, но оказываем другую помощь. Надо принимать во внимание, какая помощь является наиболее эффективной. Что касается поставок оружия, то они невозможны в силу действующего законодательства, изменить его может только парламент", - сказала она.

Постпред отметила, что нейтральный статус Швейцарии, обеспечиваемый законами страны, может быть полезен для дипломатических усилий при урегулировании конфликта в Украине. "В Женеве прошло уже несколько встреч по зерновой сделке", - напомнила она.

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