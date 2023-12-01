Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд).

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, речь идет о предварительных цифрах, которые несколько увеличились по сравнению с 2022 годом.

В декабре 2022 года власти страны сообщали о заморозке российских активов в размере 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.

Государственный Секретариат Швейцарии по экономике (SECO) отметил, что точную цифру назвать сложно из-за добавления в санкционные списки и исключения из них новых лиц, а также в связи с судебными делами по замораживанию или разблокированию активов.