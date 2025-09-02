Швейцария выделит $3 млн на поиски пропавших в Украине

Власти Швейцарии обязались выделить 2,4 млн швейцарских франков (порядка $3 млн) на поддержание работы Бюро Центрального агентства Международного комитета Красного Креста (МККК) по розыску, занимающееся ситуацией в Украине, на период с 2025 по 2026 год.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД конфедерации в соцсети Х.

"Сегодня Швейцария обязалась выделить 2,4 млн швейцарских франков (2025-2026 гг.) на поддержку Бюро Центрального агентства МККК в Женеве", - указывается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Швейцария, будучи участницей Женевских конвенций, придает большое значение поиску пропавших без вести лиц.

Ранее в МККК сообщали, что число запросов о поиске пропавших без вести, поступивших в организацию в связи с российско-украинским конфликтом, в августе превысило 154 тыс. По утверждениям организации, с начала войны ей удалось предоставить информацию о судьбах и местонахождении порядка 15 тыс. семьей по обе стороны линии фронта.