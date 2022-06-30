Швейцария ввела дополнительные санкции против РФ

Федеральный совет Швейцарии ввел новые санкции в отношении России, реализовав решение поддержать шестой пакет ограничительных мер Европейского Союза.

Федеральный совет Швейцарии ввел новые санкции в отношении России, реализовав решение поддержать шестой пакет ограничительных мер Европейского Союза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Федерального совета.

Дополнительные санкции включают эмбарго на российскую сырую нефть и определенные нефтепродукты, запрещающее их закупку, импорт, транзит и перевозку, а также связанные с этим услуги, в том числе страхование.

Как и на территории Евросоюза, в Швейцарии эмбарго будет реализовываться постепенно. По окончании нескольких переходных периодов все меры вступят в силу в начале 2023 года. Чтобы упростить введение ограничений, страна утвердила исключения для нефти и нефтепродуктов из РФ, которые легально ввезли на территорию ЕС до введения последнего пакета санкций.

Кроме этого, решение Федерального совета предусматривает запрет на предоставление услуг по бухгалтерскому учету, связям с общественностью и бизнес-консультациям правительству РФ или российским юридическим лицам.

Санкции также запрещают рекламу контента, создаваемого или транслируемого определенными пропагандистскими СМИ, в том числе Russia Today и Sputnik.