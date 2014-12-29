​Швейцарию парализовали сильные снегопады

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Швейцарии сильные снегопады стали причиной многочисленных ДТП, автомобильных пробок и сбоев в авиасообщении.

Как передает Report, по сообщениям местной полиции, в туннеле Губрист близ Цюриха столкнулись от 15 до 20 автомобилей, в результате чего образовалась 10-километровая пробка.

Туннель Глересс в кантоне Берн был закрыт из-за аварии в течение двух часов.

В общей сложности в кантоне Берн в субботу и воскресенье произошло около 60 аварий, примерно столько же в Цюрихе, около 30 - во Фрибуре. Ранения получили более 10 человек. Напряженная ситуация сложилась в выходные в аэропортах Женевы и Цюриха.

В Женеве в субботу из 620 рейсов в 251 случае самолеты взлетали и приземлялись с задержками, которые в среднем составляли более часа. Десятки туристов провели ночь в аэропорту, так как не смогли добраться до горнолыжных курортов в соседней Франции, заблокированных снегопадами.

В Цюрихе из-за плохих метеоусловий были отменены около 30 авиарейсов. В ряде районов снегопады сопровождались сильным ветром. В кантоне Фрибур его скорость достигала 111 км/час, в кантоне Во - 108 км/час.