Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Швейцария расширила санкции против России, закрыв свою территорию для 28 физических и юридических лиц из "черного списка" ЕС. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте правительства Швейцарии.

"Федеральный совет принял решение расширить меры по предотвращению обхода международных санкций", - говорится в заявлении.

Согласно принятому решению, в дополнение к санкциям ЕС от 27 августа 2014, Швейцария ввела торговые ограничения в отношении Крыма и Севастополя, принятые Евросоюзом в декабре прошлого года.

"Любая инвестиционная деятельность в данном регионе запрещена, - говорится в опубликованном тексте. - Это касается инвестиций, туризма, а также ряда других отраслей экономики". Также Федеральный совет ввел ограничения в отношении 28 физических и юридических лиц из "черного списка" ЕС и, в частности, запретил швейцарским предпринимателям иметь с ними деловые контакты.

Соответствующие изменения, согласно опубликованной информации, должны вступить в силу 6 марта.