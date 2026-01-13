Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении пяти физических и четырех юридических лиц, а также в отношении около 40 судов из России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявило правительство Швейцарии.

"Министерство экономики 12 января 2026 года внесло поправки в приложения 8, 14, 15б и 33 к постановлению. В результате пять физических и четыре юридических лица, а также 41 судно были внесены в приложения", - говорится в заявлении.

Решение вступит в силу 13 января в 23:00 по местному времени (02:00 14 января по бакинскому времени).

Отметим, что в декабре 2025 года Совет Европейского союза ввел ограничительные меры в отношении 41 судна, входящего в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров и приносящего России доход от энергоносителей. В результате принятого решения общее число судов, находящихся под ограничительными мерами ЕС, приблизилось к 600.